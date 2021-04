Cinemas de São Paulo reabrem com filmes do Oscar

23/04/2021 | 15:22



Os cinemas de São Paulo, fechados desde o dia 6 de março, reabrem neste sábado, 24, bem a tempo do Oscar - a cerimônia será realizada domingo, a partir das 21h. Com isso, os paulistas que se sentem seguros em ir ao cinema podem assistir ao favorito às estatuetas de filme e direção, Nomadland, da chinesa radicada nos Estados Unidos Chloé Zhao, que disputa seis estatuetas no total, e Minari - Em Busca da Felicidade, de Lee Isaac Chung, que também concorre em seis categorias. Meu Pai, de Florian Zeller, e Druk - Mais uma Rodada, de Thomas Vinterberg, que estão disponíveis no streaming, chegam às salas da cidade, enquanto Judas e o Messias Negro, de Shaka King, que ficou poucos dias em cartaz, também volta.

Nomadland

Dir. Chloé Zhao. O favorito ao Oscar de melhor filme e direção ganha pré-estreia com a volta dos cinemas. É uma carta de amor às vastas paisagens dos Estados Unidos e um ensaio sobre o desmoronamento do sonho americano. Fern (Frances McDormand, que concorre ao Oscar de atriz) cai na estrada em sua van depois de perder tudo, indo aonde os trabalhos temporários estão. No caminho, forma laços temporários com outros nômades como ela - os personagens interpretam a si mesmos. O longa disputa seis estatuetas no domingo (produção, direção, atriz, roteiro adaptado, montagem e fotografia).

Minari - Em Busca da Felicidade

Dir. Lee Isaac Chung. Uma família coreana se muda da Califórnia para o Arkansas depois de comprar uma pequena propriedade. Mas a mudança causa tensões entre o casal Jacob (Steven Yeun) e Monica (Yeri Han), que se refletem em seus filhos, Anne (Noel Cho) e David (Alan S. Kim). A vinda da avó (Yuh-Jung Youn) da Coreia para cuidar das crianças altera a dinâmica. Indicado a seis Oscar (filme, direção, ator para Steven Yeun, atriz coadjuvante para Yuh-Jung Youn, roteiro original e trilha original).

Meu Pai

Dir. Florian Zeller. Disponível em plataformas digitais, o drama chega aos cinemas de São Paulo. Anthony (Anthony Hopkins) é um octogenário que tem dificuldades de aceitar a ajuda de sua filha Anne (Olivia Colman). Concorre a seis Oscar (filme, ator para Hopkins, atriz coadjuvante para Colman, roteiro adaptado, montagem e design de produção).

Druk - Mais uma Rodada

Dir. Thomas Vinterberg. Também disponível em plataformas digitais, o filme sobre professores de meia-idade em crise entra em cartaz nos cinemas de São Paulo. Disputa os Oscar de produção internacional e direção.

Judas e o Messias Negro

Dir. Shaka King. O longa sobre o líder dos Panteras Negras Fred Hampton (Daniel Kaluuya) e um informante do FBI infiltrado na organização (Lakeith Stanfield) volta aos cinemas. Concorre a seis Oscar: filme, ator coadjuvante (Kaluuya e Stanfield), fotografia, canção original e roteiro original.

ESTREIA

Os Pequenos Vestígios

Dir. John Lee Hancock. Um detetive é mandado para Los Angeles para uma missão simples e acaba envolvido na perseguição a um serial killer. Com Denzel Washington, Jared Leto e Rami Malek.

STREAMING

Quo Vadis, Aida?

Dir. Jasmila Zbanic. O filme, que concorre ao Oscar de produção internacional, conta a história de uma tradutora da ONU (Jasna Djuricic) durante o massacre de Srebrenica, uma das maiores tragédias da Guerra dos Bálcãs. Nas plataformas Now, Vivo Play, Sky Play, iTunes, Apple TV, Google Play e YouTube.

O Trabalho Dela

Dir. Nikos Labôt. Panayiota (Marisha Triantafyllidou) é uma dona de casa pouco reconhecida pela família que se descobre ao conseguir um emprego como faxineira em um shopping durante a crise econômica na Grécia. Na Reserva Imovision.

Vida Selvagem

Dir. Paul Dano. Quando seu pai (Jake Gyllenhaal) deixa a família para combater um incêndio, um adolescente (Ed Oxenbould) precisa lidar com as atitudes da mãe (Carey Mulligan). No Amazon Prime Video.

Sergio Mendes no Tom da Alegria

Dir. John Scheinfeld. Documentário sobre o músico brasileiro, com entrevistas com Harrison Ford, Quincy Jones e Carlinhos Brown, entre outros. Estreia amanhã, na HBO e HBO Go.

Festival Cinema Brasileiro: Anos 2010, 10 Olhares