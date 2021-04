Palmeiras começa a defesa do título da Copa do Brasil diante do CRB

23/04/2021 | 15:20



O Palmeiras inicia a defesa do título da Copa do Brasil em sua terceira fase diante do CRB, de Alagoas, com o segundo jogo em São Paulo. O sorteio foi realizado, nesta sexta-feira, na sede da CBF, no Rio. Os jogos serão dias 2 e 9 de junho.

Os 32 times são: 20 classificados pelos duelos da segunda rodada, 8 clubes vindos da Copa Libertadores, o 9º colocado do Brasileirão 2020 e os campeões da Série B, Copa Verde e da Copa do Nordeste. Desta fase até o final não há vantagem pelo gol feito fora de casa.

O Corinthians vai ter pela frente o Atlético-GO, decidindo a vaga em Goiás, enquanto o 4 de Julho-PI será o adversário do São Paulo, com o duelo de volta no Morumbi. Já o Santos encara o Cianorte-PR e fará o primeiro jogo no Paraná. Fechando a participação dos times paulistas nesta fase, o Red Bull Bragantino é o rival do Fluminense e inicia a disputa no Rio.

O Grêmio, atual vice-campeão, vai buscar uma vaga nas oitavas de final frente ao Brasiliense. O maior rival dos gremistas, o Internacional terá duelo com o Vitória.

O Flamengo, atual bicampeão nacional, será o adversário do Coritiba. Outro time grande do Paraná, o Athletico vai fazer dois jogos com o Avaí.

Os representantes mineiros Atlético, América e Cruzeiro terão como adversários Remo, Criciúma e Juazeirense, respectivamente. O único clássico desta fase será com dois clubes cearenses: Ceará x Fortaleza. Bahia x Vila Nova completa a lista dos 16 confrontos.

O sorteio da terceira fase não definiu o chaveamento para a sequência da competição. Na quarta fase, quando restarem apenas 16 clubes, haverá novo sorteio para definição dos confrontos nas oitavas de final.

Na lista a seguir os times que são colocados em primeiro no duelo terão o segundo jogo em casa:

Santos x Cianorte

Bahia x Vila Nova-GO

Palmeiras x CRB

São Paulo x 4 de Julho-PI

Red Bull Bragantino x Fluminense

Ceará x Fortaleza

Brasiliense x Grêmio

Criciúma x América-MG

Athletico-PR x Avaí

Atlético-MG x Remo

Atlético Goianiense x Corinthians

Internacional x Vitória

Juazeirense x Cruzeiro

ABC x Chapecoense

Flamengo x Coritiba

Vasco x Boavista