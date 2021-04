Oscar 2021: site indica quem tem mais chances de ganhar a estatueta

Da Redação

Do 33Giga



23/04/2021 | 14:48



O Oscar 2021 será realizado domingo (25 ). Entre os indicados deste ano estão os maiores sucessos de 2020 – como os filmes Nomadland, Os 7 de Chicago, Minari, Bela Vingança.

Nas principais categorias individuais, Chadwick Boseman é favorito a levar um prêmio póstumo de Melhor Ator e Carey Mulligan de levar a estatueta de Melhor Atriz. Já Daniel Kaluuya e Yuh-Jung Youn, aparecem com as maiores chances nas categorias de Melhor Ator e Atriz Coadjuvante.

O site de apostas (e de cálculo de probabilidades) Betfair.net analisou os indicados ao Oscar 2021 e aponta as produções com maiores chances de levar a estatueta.

Na categoria Melhor Filme, Nomadland aparece com 73% de chances de levar o Oscar.

Nomadland – 73%

Os 7 de Chicago – 7%

Bela Vingança – 6%

Minari – 4%

Judas e o Messias Negro – 4%

Mank – 3%

O Som do Silêncio – 2%

Meu Pai – 1%

Entre os indicados na categoria Melhor Ator, Chadwick Boseman tem 87% de chances de levar o Oscar 2021 póstumo por sua atuação em A Voz Suprema do Blues (Ma Rainey’s Black Bottom).

Chadwick Boseman (A Voz Suprema do Blues) – 87%

Anthony Hopkins (Meu Pai) – 6%

Riz Ahmed (O Som do Silêncio) – 4%

Steven Yuen (Minari) – 2%

Gary Oldman (Mank) – 1%

Já entre as atrizes da categoria Melhor Atriz, Carey Mulligan registra 55% de chances de levar o Oscar na análise da Betfair.net por sua atuação em Bela Vingança (Promising Young Woman).

Carey Mulligan (Bela Vingança) – 55%

Andra Day (The United States vs. Billie Holiday) – 21%

Frances McDormand (Nomadland) – 15%

Vanessa Kirby (Pieces of a Woman) – 5%

Viola Davis (A Voz Suprema do Blues) – 4%

Na categoria de Melhor Ator – Coadjuvante, Daniel Kaluuya tem 73% de chances de levar a estatueta do Oscar por Judas e o Messias Negro (Judas and the Black Messiah), a maior probabilidade na análise da Betfair.net.

Daniel Kaluuya (Judas e o Messias Negro) – 73%

Sacha Baron Cohen (Borat: Fita de Cinema Seguinte) – 13%

Leslie Odom Jr. (One Night in Miami) – 9%

Paul Raci (Sound of Metal) – 4%

Lakeith Standfield (Judas e o Messias Negro) – 1%

Já entre as indicadas na categoria Melhor Atriz – Coadjuvante, Yuh-Jung Youn tem 35% de chances de levar a estatueta por sua atuação em Minari.

Yuh-Jung Youn (Minari) – 35%

Maria Bakalova (Borat: Fita de Cinema Seguinte) – 31%

Glenn Close (Era uma Vez um Sonho) – 16%

Amanda Seyfried (Mank) – 10%

Olivia Colman (Meu Pai) – 8%

Na categoria de Melhor Direção, Soul aparece com as maiores chances de vencer o Oscar.

Chloe Zhao (Nomadland) – 78%

David Fincher (Mank) – 12%

Emerald Fennell (Bela Vingança) – 4%

Lee Isaac Chung (Minari) – 4%

Thomas Vinterberg (Druk: Mais uma Rodada) – 2%

Na categoria de Melhor Filme – Animação, Soul aparece com as maiores chances de vencer o Oscar.