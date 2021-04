Tatá Werneck mostra que sua casa foi invadida por trio de cavalos

23/04/2021 | 14:10



Parece que morar perto da natureza nem sempre é um mar de rosas - e Tatá Werneck é a prova disso! Apesar de compartilhar com frequência através do Stories do Instagram momentos nos quais aprecia o canto dos passarinhos, e vez ou outra, a presença de algumas aves diferentes em seu quintal, a apresentadora também já mostrou que acabou se assustando quando apareceu uma jiboia em seu condomínio. Já na manhã desta sexta-feira, dia 23, a humorista revelou que teve sua propriedade invadida por outro tipo de animal: um trio de cavalos!

Em sua rede social, a comediante contou que acabou se assustando com o barulho feito pelos animais, antes de descobrir o que era:

- Gente, bom dia! Tudo bem? Um dia apareceu cobra na minha casa, enfim, eu sou assustada com bicho. Aí, escutei um barulho e falei: Gente, o quê que é isso? Elefante?

Em seguida, Tatá mostrou três cavalos que estavam pastando em seu jardim e revelou que não havia conseguido dormir porque ficou com medo dos barulhos. Além disso, ela ainda brincou que o trio nem mesmo a cumprimentou, e já foi dando nome aos animais:

- Pessoal, vocês não têm nem um bom dia? Isso, quando vocês fazem isso três da manhã a gente fica nervoso, tá queridos? Três da manhã eu estava aqui desesperada, debaixo das cobertas. O nome deles é Juventus, Pônei e Robsters. Estou acostumada com gato e cachorro. Beijo, meu amor!

A mãe de Clara Maria ainda brincou ao falar com o cavalo branco, que ela apelidou de Robsters

- Tudo bem, meu amor, meu pequeninho mais lindo? Tá comendo tudo? Quer um misto?