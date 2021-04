Proposta republicana a pacote de infraestrutura é 'bom começo', diz Casa Branca

23/04/2021 | 14:01



A contraproposta de parlamentares republicanos ao pacote de infraestrutura do governo dos Estados Unidos representa um "bom começo" às negociações bipartidárias pelos investimentos, afirmou nesta sexta-feira, 23, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, em coletiva de imprensa. Ela reconheceu que as propostas possuem diferenças significativas, algo esperado no momento, uma vez que as conversas estão em estágio inicial.

Sem dar detalhes, a porta-voz disse que o pacote republicano de US$ 568 bilhões, ante US$ 2,3 trilhões em gastos planejado pelo presidente norte-americano, Joe Biden, ainda está sob revisão da Casa Branca.

Jen Psaki voltou a defender o aumento de impostos para pagar pelos investimentos, ao reiterar que apenas americanos que ganham mais de US$ 400 mil por mês seriam afetados, o equivalente a 0,3% dos contribuintes no país.