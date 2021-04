'Titanic' é o título de filme mais buscado de todos os tempos no Google

23/04/2021 | 13:51



O filme Titanic, com Leonardo DiCarpio e Kate Winslet, é o título de filme mais procurado no Google de todos os tempos. O Poderoso Chefão e Rocky, o invencível lutador que conquistou corações nos anos 1980, também estão no topo da lista. O levantamento foi feito pelo Google com exclusividade para o Estadão e contabiliza o número de buscas desde o início do Google Trends, em 2004.

Lembrando que a cerimônia do Oscar, a maior premiação do cinema mundial, será novamente com isolamento social em decorrência da pandemia do novo coronavírus neste domingo, 25, nos Estados Unidos. A maioria dos longas mais procurados por internautas já passou pela história da premiação. A lista revela a força de alguns títulos clássicos, produzidos antes mesmo de existir a internet, como E O Vento Levou, de 1939, Casablanca, de 1942, Ben Hur, de 1959, e A Noviça Rebelde, de 1965.