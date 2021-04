Treinador da Ponte Preta elogia garra do elenco e valoriza estilo de jogo

23/04/2021 | 13:45



Após vencer o São Caetano por 2 a 1, fora de casa, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista, colocando a Ponte Preta de vez na briga por uma vaga na próxima fase do Estadual, o técnico Fábio Moreno elogiou a postura de seus jogadores em campo e comentou sobre seu estilo de jogo.

Em nove jogos nesta temporada, a Ponte Preta jogou sete deles fora de seus domínios. Até aqui, no Paulistão, foram sete jogos com três vitórias, um empate e três derrotas. Moreno elogiou a postura dos jogadores em campo e comentou sobre a maratona longe de casa.

"Nessa temporada foram nove jogos, sete fora de casa. Temos um estilo de jogo que vai incomodar nossos adversários em casa. É uma sequência dura, agora vai reverter isso, vai jogar mais dentro de casa, espero que o time renda mais e melhor", afirmou o comandante.

O treinador da equipe de Campinas (SP) ainda aproveitou para elogiar a garra dos atletas em campo, que saíram atrás no placar, mas souberam lutar até o fim, virando a partida aos 46 minutos do segundo tempo. Para Moreno, os atletas se doaram por completo e procuraram o jogo a todo tempo, um dos pilares de seu modelo de treinamento.

"A gente procura propor o jogo. Já fui criticado por gostar de posse de bola, circular a bola, por fazer saída com toque de bola. A gente possui jogadores para fazer isso. Está no processo. É importante conquistar resultados para ganhar confiança. Hoje foi difícil, gramado pesado que dificulta a troca rápida de passes, prende a própria condução de bola. Espero que nessa sequência de casa, o time apresente uma equipe melhor tecnicamente, mas que continue brigando até o fim", valorizou.

A vitória de virada sobre o São Caetano dá ao time campineiro uma nova força rumo à classificação para as quartas de final da competição estadual. A Ponte Preta é a terceira colocada com 10 pontos, mesmo número da Ferroviária, que ocupa a zona de classificação no Grupo B e fica à frente nos critérios de desempate.

Sem tempo a perder, a Ponte Preta agora se prepara para encarar a Inter de Limeira, nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, em partida válida pela oitava rodada.