Xuxa Meneghel revela para quem está no torcendo no BBB21: Queria ser amiga dos dois quando saírem

23/04/2021 | 13:11



Xuxa Meneghel também é do time que torce por Juliette e Gilberto no BBB21!

A apresentadora montou seu próprio queridômetro no Plantão BBB e revelou que quer ser amiga da dupla:

- Pro Gil, dou tudo de bom e de melhor. Para mim, é o número um, senão o número dois. Juliette também. São meus preferidos: Gil e Juliette. Eu acho ela linda, bonita, legal. Queria ser amiga dos dois quando saírem, disse Xuxa.

Ela ainda disparou contra Viih Tube, emparedada da vez ao lado de Gil e Fiuk, dizendo que o jogo da sister soa falso:

- Infelizmente, é uma pessoa que é jovem, talentosa, mas eu não estou gostando do jogo dela, porque me soa falso. Não tô dizendo que ela é uma pessoa falsa, mas o jogo dela é falso, disse ela.

Quem não gostou da declaração de Xuxa foi a mãe de Viih Tube, Viviane Tube.

- É muito fácil falar dela apenas pelo jogo, um confinamento... As pessoas estão confundindo as coisas. Big Brother é um jogo de estratégia. Falsiane ela seria se fizesse algo e mostrasse o contrário. Mas a Viih é verdadeira. Talvez ela não esteja assistindo tudo. Não vou julgá-la. A Xuxa é uma pessoa muito do dia, muito da natureza, pode não ficar até tarde vendo o programa. E, de repente, ela se baseie no que sai sobre ela. Mas, não, a Viih Tube não está sendo falsa, disse ela para o jornal Extra.