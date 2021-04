Bicicleta de mil e 518 reais usada por príncipe Louis esgota em horas

23/04/2021 | 13:10



É influencer digital que chama?! Príncipe Louis completa três aninhos de idade nessa sexta-feira, dia 23, e, como tradição, Kate Middleton e príncipe William divulgaram uma foto mais recente do pequeno! No clique, ele aparece todo sorridente, segurando sua bicicleta, enquanto se prepara para ir à creche.

Agora, segundo informações da revista Hello!, a bicicleta do bisneto da Rainha Elizabeth II já está esgotada! Pois é. Da marca Frog, a bike custa 200 libras, algo em torno de mil e 518 reais. Nada mal, né? No site oficial, o modelo já não está mais disponível, mas segundo informações da publicação, algumas lojas independentes ainda podem ter a bicicleta.

E falando em marcas... a revista ainda deu detalhes do tênis do pequeno! Na foto, Louis aparece usando um par da Adidas que custa 25 libras, aproximadamente 190 reais.

Muito fofo!