23/04/2021 | 12:49



Consultor sênior da Organização Mundial da Saúde (OMS), Bruce Aylward afirmou nesta sexta-feira que a entidade multilateral teve uma "conversa excelente" com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos Alberto França, mais cedo nesta semana. De acordo com Aylward, o chanceler brasileiro reforçou o compromisso do País de aumentar a sua produção de vacinas contra a covid-19, para uso doméstico e, no futuro, "ajudar" o resto do mundo por meio da iniciativa Covax. A OMS também apreciou as medidas e ações em curso no Brasil para frear a curva de contágios locais, descritas por França na reunião com a entidade, segundo disse Aylward.