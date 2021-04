João Luiz reflete sobre seu jogo no BBB21: - Não tenho nenhum grande arrependimento

23/04/2021 | 11:11



João Luiz, eliminado do BBB21 na última quinta-feira, dia 22, participou do programa Mais Você nessa sexta-feira, dia 23, para falar sobre o reality show. Ele revelou para Ana Maria Braga que estava muito grato por ter participado do jogo:

- O tempo todo que eu estava no paredão, eu não conseguia sentir medo da eliminação ou medo do que eu fosse encontrar aqui fora. Eu sempre entendi tudo o que eu vivi lá dentro de uma forma tão natural para mim, tão leve, que o que eu vivi lá dentro era algo que eu só conseguia sentir um agradecimento por tudo o que eu vivi, tudo o que eu passei. Eu tô muito feliz, de verdade, por ter participado de tudo, de ter vivido essa experiência do BBB, que mudou a minha vida.

João foi questionado sobre o seu jeito tranquilo de ter enfrentado o jogo. Ana Maria Braga perguntou como ele analisa as próprias ações e o fato de ter sido considerado o melhor jogador por muitos outros participantes da casa:

- Existiram momentos ali dentro onde eu poderia realmente ter me posicionado de outra forma. Mas eu consegui, ao longo do tempo, ser muito sincero comigo mesmo, de levar as minhas relações da forma como eu normalmente levo na vida mesmo. Foi muito bom naquele jogo da discórdia ouvir aquilo das pessoas. Pensando pelo carinho que eu recebi, mas também pela altura do campeonato onde aquelas flechinhas azuis foram me dadas. Aquilo para mim foi foi muito interessante, muito importante também. Tô bem tranquilo, não tenho nenhum grande arrependimento.

No programa, João viu novamente o momento em que Rodolffo havia feito um comentário considerado preconceituoso em relação ao seu cabelo. Sobre o assunto, ele afirmou:

- É por isso que talvez eu seja professor, porque eu não quero que grande parte dos meus alunos, crianças e adolescentes que estão na escola precisem viver isso. Infelizmente, é uma coisa que eu vivi e que talvez muitas pessoas negras te relatem que viveram isso. É quase como um ponto comum, a gente sempre vai ter uma experiência para contar. O que eu quero é não precisar contar as minhas experiências sempre sendo associadas à dor, à mágoa, ao fato das pessoas machucarem a gente.

O ex-BBB ainda completou:

- De verdade, acho que a gente tem que realmente usar isso como uma forma para a gente mudar a realidade que a gente está hoje, que é uma realidade que continua machucando, continua reproduzindo esses discursos e é por isso que a gente tem mesmo que identificar, saber identificar e começar a se incomodar. No momento em que a gente se incomoda, a gente fala e no momento em que a gente fala, a gente muda.