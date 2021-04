23/04/2021 | 11:11



A próxima edição do MasterChef Brasil pode ter se inspirado no BBB! Isso porque, segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, os participantes serão mistos!

Parte do elenco da atração será formada por participantes famosos, enquanto a outra metade será de anônimos.

O mesmo acontece no BBB, que metade do elenco é formado pelo grupo pipoca, ou seja, os inscritos, e a outra metade é do camarote, com personalidades já conhecidas pelo público.

O reality da Band, aliás, já estaria sondando as celebridades para integrar a nova temporada, que terá Heleza Rizzo como jurada em substituição a Paola Carosella.