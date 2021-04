Lúcio Mauro Filho lamenta a morte da avó e faz homenagem emocionante: Bom descanso, Dona Eunice

23/04/2021 | 11:11



Por meio do Instagram, Lúcio Mauro Filho revelou que a avó, Eunice, morreu aos 97 anos de idade na última quinta-feira, dia 22. Junto com uma foto em que aparece com ela, o ator fez uma linda homenagem. No texto, o filho de Lúcio Mauro começou dizendo o seguinte:

Minha amada avó Eunice, partiu hoje para o outro plano e deixa nesse mundo, além do legado da família, o exemplo da mulher que foi. Guerreira incansável, cuidou de tanta gente nessa vida e por isso mesmo, teve ao seu lado minha prima Meire, até os últimos segundos de vida, lhe enchendo de amor e cuidados. Viu a filha partir antes dos 40, depois perdeu mais dois filhos e mesmo assim, viveu até os 97 anos! Sempre bem humorada e doce. Eu era o neto que morava fora de Salvador, então quando finalmente estávamos juntos, fazíamos de tudo pra compensar a falta que sentíamos um do outro. Era chamego e palhaçada, o tempo todo. Sempre recebeu a mim e as minhas irmãs como se fôssemos príncipes.

Em seguida, contou uma história engraçada envolvendo a avó:

Nessa foto de 2019, última vez que ela me assistiu no teatro, em 5X Comédia, lhe preguei uma peça. Dediquei o espetáculo a ela que acabara de completar 95 anos e recebeu o aplauso de um Teatro Castro Alves lotado com mais de mil pessoas. Quase matei a velha antes da hora. Com a pandemia, ficou privada daquilo que mais amava: receber a família e o amor de seus filhos, netos e bisnetos. Hoje ela parte com a certeza de uma linda missão cumprida. E a gente segue, com seus ensinamentos de afeto, resiliência e bom humor.

Por fim, declarou:

Obrigado por tudo, vó. Pela mãe que você me deu, pelos meus tios e tias, primos e primas, uma família da qual tenho muito orgulho de fazer parte. Bom descanso, Dona Eunice.