Latino relata ter sido humilhado por Anitta: - Confesso que chorei, fiquei triste

Parece que Anitta e Latino não têm exatamente uma relação amigável. Em entrevista ao podcast No Flow, o cantor revelou que já foi humilhado pela artista durante uma festa que ocorreu na casa da Poderosa, e afirma ter ficado chateado com a situação.

Latino começou a conversa comentando sobre suas impressões sobre a cantora:

- A Anitta é gostosa, né, p**a artista. É que às vezes o ser humano? É o tipo de mulher que eu pegaria por um dia, acho que eu ficaria com uma mulher daquelas. Agora ela está linda né, mas antes?

Em seguida, o cantor explicou que o desentendimento ocorreu quando ele estava em uma balada com Nego do Borel e acabou sendo convidado junto com o amigo para ir até a casa da artista, onde estava ocorrendo uma festa:

- Achei gentil da parte dela. Alguns anos antes ela tinha cantado num aniversário meu, eu praticamente lancei ela nessa festa. Tinha um monte de gente de gravadora, eu sou uma pessoa muito bem relacionada. Foi um pedido da Kamilla [Fialho], sua empresária na época. Eu tive várias vezes esse lance de ajudar tanto ela quanto a empresária.

Latino então conta que alguns dos convidados da festa não eram do Brasil, e que passou a conversar com eles quando a cantora se aproximou e afirmou, em inglês, que ele era um artista que estava por fora da mídia, acreditando que ele não iria entender o idioma:

- Já na casa dela, chegaram uns gringos e comecei a desenrolar com eles, ofereci bebida e depois a Anitta apareceu com aquele jeito dela, espalhafatosa, contou meia dúzia de piadas. Na época ela não desenrolava muito bem o inglês, agora talvez esteja melhor, mas há uns dois ou três anos atrás, não. Aí um dos gringos perguntou quem eu era. Em inglês, achando que eu não estava entendendo, ela respondeu que eu era um artista brasileiro, meio que desmerecendo, desdenhando. Depois, ela falou uma coisa que me deixou muito chateado. Disse que eu era um cara da velha guarda, que tinha feito muito sucesso no passado e que estava tentando voltar, porque estava fora da mídia.

Com isso, Latino revela que decidiu ir embora da festa e que, chorando, relatou a situação para o amigo Nego do Borel:

- Nego veio me perguntou por que eu já estava indo e respondi o que eu tinha ouvido. Fui bolado para o carro, confesso que chorei, fiquei triste. Ela tinha me levado lá para me humilhar. Fui humilhado e fiquei pensando como um ser humano pode mudar tanto.

