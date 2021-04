Celulares da Pocophone são uma boa opção no Brasil?

Da Redação

Do 33Giga



23/04/2021 | 10:18



A indústria dos smartphones é uma das mais competitivas e em que há as maiores brigas pela preferência dos consumidores. Em todo o mundo, diversas marcas competem constantemente, lançando novas tecnologias e buscando oferecer a melhor relação entre custo e benefício.

Marcas como Apple e Samsung desfrutam de uma boa reputação e são tidas como referência no mercado. Mas, será que os que smartphones delas são opções melhores do os celulares da Pocophone? Se você ainda não conhece essa marca, chegou o momento de mudar isso.

Continue a leitura e entenda mais sobre ela, seus aparelhos e seu posicionamento no mercado brasileiro.

Celulares da Pocophone

Da marca chinesa Xiaomi, você provavelmente já ouviu falar. Ela se tornou uma grande potência mundial nos últimos anos, produzindo todo o tipo de produto eletrônico e conquistando a admiração e o respeito dos consumidores.

A Pocophone é apenas uma subsidiária da Xiaomi na Índia. No país, ela tem uma imensa parcela do mercado e faz um sucesso tremendo. Tanto que ela rompeu as barreiras geográficas e chegou até consumidores do mundo todo, inclusive do Brasil.

Os aparelhos mais populares

Os celulares da Pocophone mais populares são os da série X e M. O Poco X3 chegou ao mercado no ano passado e arrebatou os consumidores, por oferecer a taxa de atualização de 120 Hz em sua tela, NFC e o processador Snapdragon 732G, voltado para jogos.

O Poco M3 chegou um pouco depois, e trouxe melhoria na bateria, com carregamento rápido de 33W, 5.160 mA e também o aprimoramento na refrigeração com a tecnologia LiquidCool 1.0 Plus. Os dois celulares da Pocophone são ótimas opções para quem gosta de jogar e oferecem um dos melhores desempenhos em sites como o NetBet.

O mercado brasileiro

Os aparelhos da Pocophone são incríveis – isso não se pode negar. Mas, no mercado brasileiro, eles enfrentam um grande problema: o preço. No Brasil, eles não são vendidos com valores tão competitivos como aqueles vistos em outros lugares, como Europa e EUA.

Na loja oficial da Xiaomi no Brasil, o Poco M3 custa cerca de R$ 2.000. O Poco X3 tem preço mínimo de R$ 2.999,99. Comprando lá você recebe suporte e garantia semelhantes aos oferecidos por outras marcas e conta com mais segurança.

É possível adquiri-los em outros locais, como marketplaces, de vendedores não autorizados. Mas os preços oferecidos por eles não chegam nem perto de serem baixos o bastante para compensarem o risco da compra em meios irregulares. Mesmo assim, muitas pessoas se arriscam e compram produtos sem garantia de procedência e sem nota fiscal.

Por tudo isso, os celulares da Pocophone ainda não são um bom negócio no mercado brasileiro. Embora sejam excelentes, eles têm preços mais altos que os dos seus concorrentes, de marcas consagradas. É provável que, com o tempo, essa diferença diminua, e que os aparelhos dela possam sobressair.