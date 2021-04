Esposa de Nick Carter fica mais uma noite em hospital após complicações no parto do terceiro filho

23/04/2021 | 10:10



Lauren Kitt, esposa de Nick Carter, deu à luz o terceiro filho do casal na última quarta-feira, dia 21. Porém, segundo informações da revista Us, o filho do integrante do Backstreet Boys passou por complicações pós-parto. Em comunicado enviado para a publicação, o cantor informou o seguinte:

Temos o orgulho de anunciar que nosso bebê chegou oficialmente. Mas como um pai sabe tudo muito bem, às vezes as coisas não saem da maneira que você planejou. Estamos passando por algumas complicações menores, mas as coisas parecem um pouco melhores depois da primeira noite.

No Instagram, ele havia postado uma foto em que aparece no hospital e visivelmente preocupado. Na legenda, escreveu:

Sim, eu acredito. Peço a Deus que nos dê forças para proteger a mamãe e o bebê.

Já na madrugada dessa sexta-feira, dia 23, Nick atualizou os fãs. Também no Instagram, ele postou o vídeo de sua filha, Saoirse, de um ano de idade, e disse:

Fiz este vídeo de Saoirse antes de partirmos para o hospital. Sinto falta de nossos bebês, mas temos que ficar mais uma noite. Estaremos em casa em breve.

Nos comentários, os fãs mandaram mensagens de apoio:

Orando por uma recuperação. Esperei o dia todo por uma atualização. Orando por vocês.

Parabéns e orando por você e sua família por uma recuperação rápida e uma boa saúde.

Espero que esteja tudo bem! Orando por você e sua família.

Além desse novo bebê e de Saoirse, o casal é ainda papai de Odin, de cinco anos de idade. Em 2018, Lauren havia sofrido um aborto espontâneo.