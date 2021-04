23/04/2021 | 10:10



Nanda Costa e a esposa, Lan Lanh, pretendem aumentar a família! Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, a atriz e a percussionista foram vistas em uma clínica de fertilização em Ipanema, no Rio de Janeiro.

Nanda já havia comentado que adiou os planos de ser mãe por causa da pandemia do novo coronavírus. A atriz, inclusive, já tinha congelado seus óvulos.

Ainda de acordo com a colunista, Nanda e Lan assumiram publicamente o relacionamento no Dia Dos Namorados do ano de 2018, mas estão juntas desde 2014.