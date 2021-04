Via Varejo anuncia mudança no nome do Pontofrio e repagina lojas

23/04/2021 | 09:53



A Via Varejo informou que sua marca Pontofrio passará a ser chamada apenas de Ponto :>, com a nova fase focada em tecnologia, com a "essência de romper o óbvio por meio de uma comunicação divertida, simples e digital", disse a empresa em comunicado.

"Essa é uma mudança muito importante no Pontofrio. Demos um grande salto, a marca ficou mais jovem, mais moderna e inovadora. E também trouxe mais protagonismo a uma personalidade descontraída, divertida, bem-humorada e focada no digital", afirma Ilca Sierra, diretora de marketing e marca da Via Varejo.

Para a virada da marca, a companhia repaginou todas lojas do Brasil com a nova identidade visual, além de todo interior reformado e material gráfico com as novas cores. "Fizemos algo inédito na história da Via Varejo. Reinauguramos as mais de 160 lojas em um único dia. Todo nosso time de venda já recebeu os uniformes e crachás com a cara nova de Ponto :>. Além disso, o app e site da marca também já estão com os novos layouts e podem ser vistos pelos clientes", completa Abel Ornelas, COO da Via Varejo.