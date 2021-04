Veja como funciona agendamento online do Poupatempo para atendimento presencial

Bianca Bellucci

Do 33Giga



23/04/2021 | 09:48



A partir de hoje (23), é possível fazer agendamento online do Poupatempo para atendimento presencial. Dia e horário podem ser escolhidos pelo site oficial ou via aplicativo Poupatempo Digital (disponível para Android e iOS). A função, no entanto, só serve para serviços que não podem ser realizados digitalmente. Entre eles, estão emissão de RG, transferência interestadual e mudança na característica de veículos.

Isso significa que os serviços que podem ser realizados pela internet seguem sem o agendamento online do Poupatempo para atendimento presencial. Ao todo, são mais de 130 opções, como renovação e segunda via de CNH, licenciamento e transferência de veículos, consulta de IPVA, Atestado de Antecedentes Criminais, Carteira de Trabalho, e seguro-desemprego.

O agendamento online do Poupatempo coincide com a abertura das unidades a partir de amanhã (24) – uma consequência da Fase de Transição do Plano São Paulo. Até 30 de abril, para seguir as orientações do Governo, o horário de atendimento será de segunda à sexta-feira, das 11h até o fechamento de cada posto, às 17h ou às 19h, depende da cidade. Aos sábados, o atendimento será das 11h às 13h em todos os estabelecimentos do estado.