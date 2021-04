Com medo de ser vista como incoerente no BBB21, Viih Tube se contradiz ao falar sobre voto de Arthur: Iludida

23/04/2021 | 09:10



A noite da última quinta-feira, dia 22, foi de formação de paredão no BBB21! Com a saída de João Luiz, Tiago Leifert logo deu sequência ao jogo e anunciou uma prova do líder seguida de uma berlinda, que colocou Viih Tube pela primeira vez para ser votada pelo público!

A sister, que vem sendo apontada como uma das maiores jogadoras e estrategistas da edição, não conseguiu escapar das indicações da casa e recebeu voto crucial de Arthur.

Durante o dia, Viih já vinha sentindo que poderia estar ameaçada no paredão que se formaria em sequência, mas achou que pudesse convencer Arthur do contrário. Ele, por sua vez, já vinha entendendo o comportamento de Vitória no jogo e alertou Gilberto e Pocah.

Nas redes sociais, diversos internautas comemoraram o primeiro paredão de Vitória, que também vem sendo atacada na internet por causa de sua politicagem com os brothers, e os memes tomaram conta do Twitter!

Arthur, no entanto, demonstrou arrependimento após descobrir que não recebeu voto de Vitória. O brother achou que a votação iria dar empate e ficaria com Pocah, líder da vez, a decisão de mandar a youtuber direto para o paredão. Em conversa com Gilberto, o crossfiteiro disparou:

- Não queria ter ido na Viih. Pensei que ela ia em mim, a gente conversou sobre isso hoje. Ela falou que ia votar para sobreviver. Pensei que ela tinha feito as contas, ia empatar, explicou.

Ele ainda revelou para Fiuk e Gil que havia pensado em outra estratégia para o paredão, mas que acabou não dando certo:

- Eu ia pedir para Pocah indicar a Juliette, porque ela já estava livre. A Juliette ia pelo Líder. A gente botava alguém, ia só um de nós. Acaba que quase foram os três. E aí não tem jeito, alguém vai embora.

Em conversa com Camilla de Lucas e Juliette, Viih revelou que foi iludida por Arthur:

- Eu ainda não achei que ele fosse em mim, esse foi o problema. Eu achei que iria ficar dois e dois e talvez ela (Líder) teria que desempatar. Eu fui iludida, gente. Eu achei que ele não fosse em mim.

Já para o brother, Viih teve uma postura diferente e se disse aliviada por ter recebido o voto, já que assim Pocah não precisaria desempatar entre ela e Arthur, segundo mais votado da noite:

- Por favor, eu te imploro. Me diga que você votou em mim. Você votou em mim? Fala que sim agora. Ai, que bom. Porque, de qualquer forma, a Pocah iria desempatar e eu iria de qualquer jeito. Eu estou me sentindo menos culpada.

Pocah também colocou Viih contra a parede e contou para a sister que rolou um papo entre ela, Gilberto, Fiuk e Arthur e todos descobriram que Viih havia declarado torcida para todos os brothers do paredão que eliminou Caio.

A sister confessou que disse para todos a mesma coisa por não saber quem iria sair:

- Eu falei para o Caio também... Eu falei para todos eles. Eu falei, 'eu não consigo sentir quem vai sair, disse.

Pocah afirmou ter ficado confusa com a declaração dela, mas Viih ponderou:

- Eu acho que eu não falei para o Fiuk não!

Mas mais tarde, em conversa com Fiuk, Viih Tube afirmou o contrário:

- Nunca quis que você saísse. Você para de mentir. Eu olhei no seu olho e falei não quero que você saia, mas só Deus sabe o que vai acontecer, disse ela, após o brother rebater questionamento dela sobre ele querer que a youtuber seja eliminada. Em resposta, ele disse:

- Você queria que eu saísse antes de eu querer que você saísse.

Sincerão, Fiuk ainda explicou:

- É que você votou em mim lá no começo. Me indicou, me puxou e aí a gente começa a achar isso, né?

Viih não gostou do que ouviu e deixou o papo em aberto e Juliette alfinetou o brother:

- Tu não perde uma oportunidade!

Durante a noite, Fiuk ainda disparou para Gilberto:

- Quero muito ficar, quero muito que você fique, Gil... A Viih é difícil falar que eu quero que ela fique. Ela quer ver a gente escorraçado daqui. Não sei se eu rio ou se eu choro.

E em conversa com Pocah, Viih Tube falou sobre o medo do público a achar incoerente:

- Mas e se o povo me achar incoerente? Porque eu fui incoerente algumas vezes. Eu assumo, mas não foi por mal. Foi por coração... Da semana.