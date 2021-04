Mancini elogia atuações de Luan pelo Corinthians: 'Vem fazendo boas partidas'

23/04/2021 | 08:48



Em meio a uma maratona de jogos pelo Campeonato Paulista - foram quatro em um período de uma semana - e agora pela Copa Sul-Americana, o meia Luan vem se destacando com boas atuações que criaram uma expectativa na torcida e elogios do técnico Vagner Mancini. Mesmo com o empate sem gols com o River Plate, do Paraguai, em Assunção, o comandante corintiano elogiou o jogador.

"Luan vem fazendo boas partidas, é um atleta que gosta muito da bola, que quer participar do jogo incessantemente. A gente tem orientado para que ele faça a parte individual quando a equipe chega ao último terço do campo, mas muitas vezes ele não consegue, pela dificuldade ou demora de a bola chegar. Mas vi o Luan jogando bem, buscando espaços, finalizando ao gol, está se recuperando e tem tudo a fazer ainda esse ano uma excelente temporada", comentou Mancini.

Por se tratar de uma competição continental, o treinador optou por um time mais experiente para jogar em Assunção. Aliando isso ao que Luan apresentou contra Ferroviária, São Bento e Ituano, Mancini apostou em sua escalação como titular e pelo jeito não se decepcionou.

A expectativa pela melhora de Luan é grande não só nos membros da comissão técnica, mas também na diretoria e no elenco. Apesar de ele ainda não ter mostrado a que veio no Corinthians, a aposta em seu futebol continua. A sequência de oportunidades e os elogios públicos fazem parte do processo de recuperação do atleta, que cresceu de produção nos últimos jogos.

Neste domingo, o Corinthians volta a campo para fazer o clássico contra o Santos, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, às 20 horas, pelo Campeonato Paulista. Com a maratona de jogos, é possível que Mancini opte por algumas mudanças na equipe titular e Luan pode estar entre os poupados para o que já se tornou uma decisão contra o Peñarol, do Uruguai, na próxima quinta-feira, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela segunda rodada do Grupo E da Sul-Americana.