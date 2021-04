Clima: Brasil avançou na pauta, mas credibilidade é problema, diz consultor

23/04/2021 | 08:38



Houve progressos na pauta ambiental apresentada nesta quinta-feira (22) pelo presidente Jair Bolsonaro na Cúpula do Clima, avaliou o produtor rural e consultor em agronegócio Pedro de Camargo Neto. No entanto, para ele, que foi secretário de Produção do Ministério da Agricultura, "a credibilidade é o problema".

Camargo Neto lembrou que o Brasil alterou as propostas apresentadas antes, em dezembro, adiantando para 2050 - em vez de 2060 - a intenção de zerar as emissões de gases do efeito estufa. Entretanto, o consultor lembrou que a fala do presidente "ignorou o plano recentemente apresentado pelo vice-presidente, Hamilton Mourão".

Publicada no Diário Oficial da União de 9 de abril, a Resolução número 3, do Conselho Nacional da Amazônia Legal, presidida por Mourão, apresentava as propostas para reduzir o desmatamento e as emissões na Amazônia entre 2021 e 2022.

Mesmo também tendo avançado, em seu pronunciamento, em relação à carta enviada ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, há alguns dias, Jair Bolsonaro ainda tem como desafio "construir a credibilidade (do País), pois as mudanças, mesmo melhorando, indicam fragilidade das políticas", ressaltou. "Vamos aguardar. Passar o pires fragiliza agora, mas houve uma melhora nos compromissos."

Em seu discurso na Cúpula do Clima, Bolsonaro se comprometeu a alcançar a neutralidade climática no Brasil até 2050, "antecipando em dez anos a sinalização anterior". Além disso, disse que o Brasil pretende eliminar o desmatamento ilegal até 2030, "com a plena e pronta aplicação do Código Florestal", afirmando que a medida reduzirá em quase 50% as emissões de gases do efeito estufa no País até esta data.

Bolsonaro também voltou a pedir a ajuda de recursos internacionais para a preservação ambiental no Brasil. Cobrou "a justa remuneração pelos serviços ambientais prestados pelos bioma brasileiros ao planeta" e disse que, "neste ano, a comunidade internacional terá oportunidade singular de cooperar com a construção de futuro comum".