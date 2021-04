Daniela Albuquerque comemora aniversário da filha na mansão da família

23/04/2021 | 08:10



Puro luxo! Essa pode ser a explicação do aniversário de Alice, primogênita de Daniela Albuquerque com Amilcare Dallevo Jr, presidente da RedeTV!, que completou nove anos de idade.

A apresentadora de 38 anos de idade resolveu comemorar o aniversário da filhota com uma festa na mansão da família na última quinta-feira, dia 22, recebendo alguns poucos convidados. E no Instagram ela mostrou alguns cliques do momento especial:

Hoje minha princesa linda está completando nove anos. Meu Deus como o tempo passa. Ela pediu para usar minha bota. Alice minha filha linda, que o papai do céu continue te abençoando. Sorte é a nossa tê-la nas nossas vidas. Que você continue essa menina meiga, carinhosa e iluminada. Feliz aniversário, meu amor maior, escreveu na legenda das imagens.

Para a celebração, Alice ainda recebeu algumas amiguinhas e também o apresentador Amaury Jr., que estava acompanhado da mulher, Celina Ferreira.

Mas o que chamou a atenção mesmo foi a mansão da apresentadora, que é casada desde 2006 com o empresário de 63 anos de idade, com quem ainda tem Antonella, de seis aninhos.

Nos cliques é possível ver alguns detalhes da casa da família e é claro que todos ficaram babando com tanto luxo.