Zac Efron aparece irreconhecível, fãs dizem que ele fez harmonização facial e o comparam com Eduardo Costa

23/04/2021 | 07:10



Foi-se o tempo em que Zac Efron era conhecido por seu ar angelical clássico da época em que estrelava os filmes da franquia High School Musical. Na última quinta-feira, dia 22, o ator norte-americano virou assunto - e meme - na web ao aparecer irreconhecível.

Logo que a nova imagem do astro passou a circular nas redes, os fãs passaram a suspeitar que ele fez harmonização facial. A foto viralizou após ele participar da introdução do evento intitulado Earth Day! Mas o que deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha mesmo foi o fato de agora sua aparência lembrar a do cantor Eduardo Costa.

No Twitter, alguns brasileiros passaram a comentar o caso:

RIP crush no Zac Efron, disse um.

Zac Efron confirmado no live action de Sherek, comparou outro.

Eita!