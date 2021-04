Gilberto, Viih Tube e Fiuk formam o paredão do BBB21

23/04/2021 | 06:11



Após a saída de João Luiz, a super semana do BBB21 continua com uma nova prova do líder! Dessa vez, a prova foi de sorte, em um tabuleiro gigante montado no jardim da casa, em que eles sorteavam quantas casas deviam andar. Além da liderança, mais uma vez a prova era premiada, porém apenas quem ganhasse a prova ficaria com a bolada acumulada!

Gil e Juliette saíram na frente, pontuando a mesma quantidade nas duas primeiras rodadas, porém o economista acabou acertando a casa que o mandou para o começo do jogo. Isso também aconteceu com Camilla, enquanto Juliette assumiu a liderança. Ela ficou bem perto da vitória, mas Pocah conseguiu acertar mais pontos e se tornou a nova líder e ainda faturou 23 mil reais. No VIP, ela colocou Viih Tube e Arthur.

Na formação de paredão, Pocah indicou Gilberto após ter sido indicada por ele na última berlinda. Pela primeira vez na berlinda, Viih Tube foi a mais votada da casa, e teve direito ao contra-golpe, indicando Fiuk.

E agora, quem sai?