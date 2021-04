João Luiz é o 12° eliminado do BBB21, com 58,86% dos votos

23/04/2021 | 06:10



Em noite de várias decisões, João Luiz disse adeus ao BBB21. O brother foi eliminado nesta quinta-feira, dia 22, após disputar o paredão ao lado de Arthur e Pocah, recebendo 58,86% dos votos. O mineiro foi parar na berlinda por conta da votação dos colegas da casa mais vigiada do Brasil.

Dentro da competição, o professor de geografia criou uma aliança com a influencer Camilla de Lucas, protagonizando momentos engraçados de amizade. Além disso, ele também comoveu a internet ao levantar questões importantes no jogo, como o racismo - durante o Jogo da Discórdia, o brother relembrou um comentário feito pelo sertanejo Rodolffo, em que o cantor comparou o cabelo de João com a da peruca do Monstro da semana. Até mesmo Elza Soares fez um comentário sobre o tema:

João, você me representa, cara. Hoje vou te acolher em meus braços quando sonhar. Te amo, declarou a cantora brasileira.