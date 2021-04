Léo Castro e Patrick marcam e dão vitória ao S.Bernardo FC

Dérek Bittencourt

23/04/2021



O São Bernardo FC voltou a vencer no Paulista da Série A-2. Após frustrante empate cedido para a Portuguesa na terça-feira, ontem o Tigre se saiu melhor em visita do Juventus, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (o Estádio 1º de Maio ainda não havia sido liberado para receber jogos noturnos, por problema em uma das torres de iluminação, mas agora já está regularizado). Depois de passar por dificuldades na primeira etapa, o Aurinegro conseguiu desencantar na segunda, fez 2 a 0 e chegou aos dez pontos, ainda invicto na competição. Já o Moleque Travesso, do técnico Sérgio Soares, manteve os seis.

A primeira boa chance de abrir o placar foi do São Bernardo FC. Aos 25 minutos, Pará serviu Halef Pitbull, que girou na entrada da área e tentou o canto; a bola triscou a trave e saiu. A resposta do Juventus veio aos 31. André Dias lançou Alvinho, que ganhou na corrida dos zagueiros e bateu na saída de Gasparotto: a bola foi entrando lentamente e permitiu recuperação de Pará, que salvou gol certo.

Na segunda etapa, porém, só deu Tigre, que abriu o placar aos 25: Maranhão fez jogada e serviu Léo Castro, que mandou no ângulo: 1 a 0. Aos 31, em cobrança de falta, Patrick desviou de cabeça e definiu o triunfo.<TL>