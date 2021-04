EC S.Bernardo abre 2 a 0, mas cede empate para o Taubaté

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



23/04/2021 | 00:32



O EC São Bernardo teve tudo para conquistar sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Paulista da Série A-2 e de se aproximar do G-8 da competição. Ontem à noite, em visita ao Taubaté, abriu 2 a 0 no placar. Porém, nos acréscimos, cedeu o empate. Desta maneira, o Cachorrão chegou aos quatro pontos, contra cinco dos taubateanos.

O jogo começou com o Taubaté impondo pressão. Aos dez minutos, Rhuan exigiu defesa de Gustavo. Do outro lado, porém, o EC São Bernardo foi letal. Aos 17, após cruzamento de Raul, Felipe Sussai cabeceou no travessão; o rebote voltou para ele mesmo, que, de peixinho, fez 1 a 0.

Em vantagem, o visitante tentava administrar, mas sofria pressão. Luiz Fernando e Elivelton ficaram no quase.

Na segunda etapa, aos 13, o EC São Bernardo conseguiu ampliar. Em jogada de vários erros de finalização, o último a tocar foi Leandro Costa, que mandou às redes: 2 a 0.

Sem nada a perder, o time da casa foi para o tudo ou nada e, aos 33, Erwin bateu a mão na bola dentro da área: pênalti, convertido por Tadeu. Aos 43, Tatá ainda teve a chance de matar o jogo, mas Fábio fez milagre. Por fim, aos 46, Brenner bateu, Gustavo deu rebote e Tadeu chutou para o gol: 2 a 2.