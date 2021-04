Santo André tenta encerrar má fase contra embalado São Paulo

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



23/04/2021 | 00:31



O Santo André volta a campo hoje tentando encerrar a sequência de quatro jogos sem vencer no Campeonato Paulista. Vindo de derrota para o Novorizontino, por 2 a 0, hoje novamente terá parada dura. Pela frente, o Ramalhão tem adversário que vive momento justamente oposto: o São Paulo vem de cinco vitórias consecutivas (quatro pelo Estadual e uma pela Libertadores). Ainda assim, a expectativa é a de que os andreenses consigam iniciar uma reviravolta. O duelo está marcado para as 22h15, no Estádio do Morumbi.

“Não há tempestade que dure para sempre. A equipe não vem vencendo, mas a gente tem grande oportunidade para mudar a trajetória e voltar a vencer”, declarou o goleiro Fernando Henrique, que vem sendo bastante exigido nos últimos jogos. “Estou ali para tentar ajudar sempre. Venho fazendo bons jogos, individualmente é importante, mas não vale de nada se a equipe não vencer. Não tenho essa vaidade, prefiro que os atacantes façam gols”, emendou.