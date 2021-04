É preciso sanear

Do Diário do Grande ABC



O corte de dez secretarias, passando de 22 para 12, em Ribeirão Pires é ato que precisa ser enaltecido. Em época na qual a pandemia de Covid-19 elevou os gastos, principalmente com saúde, e reduziu as receitas originárias dos tributos municipais, qualquer medida que reduza os custos deve ser implementada. A única ressalva é que o munícipe não pode ser prejudicado. Todos os moradores necessitam ter seus direitos preservados.

Ontem, a Câmara aprovou a reforma administrativa proposta pelo prefeito Clóvis Volpi, que extinguiu pastas e baixou o número de funcionários sem concurso de 497 para 363. Isso representará, nas contas do Executivo, economia anual de R$ 4 milhões, o que equivale a 18,77% da atual folha de pagamento. Se o valor realmente for alcançado e mantiver-se por todo o mandato, totalizará R$ 16 milhões poupados.

Volpi tem de ser habilidoso com o caixa da Prefeitura. Principalmente porque, desde o início do governo, não cansa de apregoar que recebeu de seu antecessor, Adler Kiko Teixeira, dívidas que chegam a R$ 238,8 milhões. E que, deste total, R$ 90 milhões são restos a pagar (passivo de curto prazo).

E para que possa ter mais clareza no manuseio dos recursos, torna-se vital a implantação da corregedoria e controladoria internas, instituições que estão no escopo do pacote de mudanças avalizado pelo Legislativo ribeirão-pirense e que irão acompanhar a elaboração de contratos e também os gastos da cidade.

Enfrentando dificuldades, Ribeirão Pires conseguiu manter o hospital de campanha, importante equipamento no enfrentamento ao coronavírus, mas que esteve bem perto de ser fechado por falta de verbas. Só permaneceu ativo após socorro enviado pelos governos estadual e federal.

O mesmo não ocorreu com o atendimento a mulheres vítimas de violência. O serviço, que já mereceu destaque nas páginas deste Diário pela efetividade de atuação, foi alterado, o que gerou protestos de ativistas locais. Tomara que tais mudanças não causem prejuízo em área tão sensível.