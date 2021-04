São Caetano perde da Ponte e vê rebaixamento mais próximo

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



23/04/2021 | 00:29



O São Caetano está cada vez mais perto de retornar à Série A-2. Ontem à noite, o Azulão até teve a chance de conquistar a primeira vitória no Paulistão, mas arbitragem confusa e vacilos custaram caro e o time perdeu pela sexta vez em oito jogos, desta vez para a Ponte Preta, de virada, por 2 a 1, em pleno Anacleto Campanella.

Assim, os são-caetanenses somam apenas dois pontos, amargando a lanterna geral e do Grupo D. Já a Macaca é terceira na Chave B, com dez.

No primeiro tempo, a Ponte Preta logo partiu para cima. Porém, um lance logo aos sete minutos poderia ter dado outro destino ao jogo. Walter disputou com Luizão na área, a bola bateu no braço do zagueiro e saiu. Mesmo após olhar o VAR, a arbitragem não marcou nem a penalidade nem o escanteio. Pouco depois, porém, justiça foi feita. Charles cobrou falta de longe, Ygor espalmou, a bola tocou na trave e Caetano mandou às redes.

A Macaca reassumiu o controle da partida e chegou ao empate aos 30, mas o árbitro de vídeo anulou por impedimento de Niltinho. Aos 48, porém, o VAR viu penalidade de Anderson Braz sobre Niltinho: Camilo cobrou e igualou.

Na segunda etapa, as equipes partiram para cima e quem acabou premiada foi a Ponte Preta. Aos 46, Moisés fez linda jogada individual, bateu rasteiro e decretou a virada.