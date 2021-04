Em retorno após lesão, Halep vence na estreia em Stuttgart

22/04/2021 | 22:07



Em seu retorno ao circuito, a romena Simona Halep venceu com autoridade em sua estreia no Torneio de Stuttgart, nesta quinta-feira. A ex-número 1 do mundo derrotou a checa Marketa Vondrousova por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, no início de sua gira sobre o saibro europeu.

Atual número três do mundo, Halep não competia o mês passado, quando sofreu uma lesão no Torneio de Miami, nos Estados Unidos. Nesta quinta disputou apenas a sua segunda partida desde a dura queda no Aberto da Austrália, diante da americana Serena Williams. E não decepcionou. Sem demonstrar falta de ritmo, arrasou a rival da República Checa.

Agora, pelas quartas de final, a dona de dois títulos de Grand Slam vai enfrentar a russa Ekaterina Alexandrova, que avançou ao superar nesta quinta a suíça Belinda Bencic por 6/1 e 7/5.

Número cinco do mundo, a ucraniana Elina Svitolina também se garantiu nas quartas. Para tanto, desbancou a local Angelique Kerber, três vezes campeã de Grand Slam, por 7/6 (7/4) e 6/3. Sua próxima adversária será a checa Petra Kvitova, bicampeã de Wimbledon.

Já Karolina Pliskova, outra tenista da República Checa, disparou 21 aces para eliminar a letã Jelena Ostapenko, campeã de Roland Garros em 2017, por 6/7 (7/9), 6/4 e 6/3. No entanto, sua próxima missão parece mais complicada. Nas quartas, ela vai duelar com a australiana Ashleigh Barty, atual número 1 do mundo.

Ainda nesta quinta, a belarussa Aryna Sabalenka superou a local Anna-Lena Friedsam por 6/4 e 6/2. A estoniana Anett Kontaveit será a rival de Sabalenka nas quartas.