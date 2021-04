Lula presidenciável, Haddad ao Estado

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



23/04/2021 | 00:40



Os movimentos no STF (Supremo Tribunal Federal) restaurando a elegibilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) colocaram o cacique petista na corrida presidencial de 2022 e também impactaram nos planos do petismo no Estado. Tanto que o nome de Fernando Haddad (PT), ex-prefeito da Capital e presidenciável da sigla em 2018, ganha força nas conversas para ser candidato do PT ao governo paulista. Haddad estava de sobreaviso para concorrer à Presidência da República novamente se Lula seguisse com problemas jurídicos. O terreno livre para Lula liberou Haddad. No Grande ABC, que tem duas prefeituras sob comando do partido (Diadema, com José de Filippi Júnior, e Mauá, com Marcelo Oliveira), militantes esfregam as mãos para a chance de Haddad estar na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes.

Solidariedade

Vereadores da região utilizaram os mandatos em busca de arrecadação de alimentos. Alguns farão campanha neste fim de semana. Em Santo André, os parlamentares Pedro Awada (Patriota) e Eduardo Leite (PT) organizarão coleta de alimentos não perecíveis e itens de higiene no sistema drive thru. O de Awada acontecerá amanhã, das 9h às 15h, na Rua Monte Casseros, 36, no Centro. O de Eduardo Leite, na Avenida Queiros Filho, 479, Vila Humaitá – máscaras e roupas também serão recebidas.

Pente-fino – 1

A vereadora Ana Veterinária (DEM), de Santo André, emplacou indicação na sessão de ontem pedindo que o governo do prefeito Paulo Serra (PSDB) adote ação para contatar as mais de 10 mil pessoas que não voltaram para receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Para dar celeridade ao processo, a democrata levou a indicação em mãos ao chefe do Executivo.



Pente-fino – 2

“Se faz necessária uma ação proativa indo à busca dessas pessoas e esclarecendo a importância de se tomar a segunda dose para a eficácia da vacina”, disse Ana Veterinária, citando que os munícipes preencheram o cadastro na hora da aplicação da primeira dose, o que facilitaria o trabalho da Secretaria de Saúde de Santo André na busca pelos moradores que não foram receber a segunda aplicação.



Articulação – 1

Nesta semana, o deputado federal Alex Manente (Cidadania), de São Bernardo, intensificou agendas no Grande ABC em busca de reaglutinar o grupo político, já de olho em 2022. Esteve com José Auricchio Júnior (PSDB), em São Caetano, e com o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB).



Articulação – 2

Alex Manente também tem procurado vereadores e suplentes em São Bernardo – ao ficar fora da disputa eleitoral no ano passado, a relação de Alex com figuras da política municipal ficou mais fria. Por ora, ele tem encontrado resistência, em especial de vereadores e ex-parlamentares. Mas com um nome a relação está mais quente: o vereador Lucas Ferreira (DEM).



Articulação – 3

A proximidade de Alex com Lucas Ferreira é assunto recorrente nas rodas de conversa política na Prefeitura de São Bernardo, ainda mais depois que o pai do democrata, Zimma Francisco do Nascimento Filho, virou presença frequente em reuniões promovidas pelo deputado federal. Zimma foi diretor da ETC (Empresa de Transporte Coletivo), por anos esteve ao lado do prefeito Orlando Morando, até ser afastado acusado de privilegiar, no exercício do cargo comissionado, a candidatura do filho. Zimma deixou escapar a algumas pessoas que pode ser um dos coordenadores da campanha de Alex em 2022.



Aprovação

O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) aprovou, sem ressalvas, a prestação de contas de Luiz Marinho (PT), ex-prefeito de São Bernardo, quando o petista concorreu ao governo do Estado, em 2018. Marinho agora articula candidatura a deputado federal.