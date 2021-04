Estagiários de medicina em São Caetano reivindicam vacinação

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



23/04/2021 | 00:01



Estudantes de medicina da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) do 1º ao 7º semestre, que já atuam como estagiários em UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e no CAU (Centro Ambulatorial Universitário), que funciona dentro do Hospital São Caetano, reivindicam a vacinação contra a Covid-19.

Presidente do Camesc (Centro Acadêmico Medicina São Caetano), a estudante do 5º semestre Giulia Domingues Loverra, 22, explicou que em janeiro foi enviado um ofício para a secretaria de saúde, conforme orientação da AAMED (Associação dos Estudantes de Medicina de São Paulo), alertando sobre o fato de que os estagiários de medicina estão incluídos no grupo prioritário para a campanha de imunização, junto com os profissionais de saúde.

A missiva não obteve retorno e os alunos seguiram atuando em seus estágios sem a primeira dose da vacina. Giulia relatou que quando o Estado de São Paulo adotou a fase emergencial, com endurecimento das medidas de restrição contra a pandemia, os estágios foram suspensos. Mas já existe data prevista para o retorno das atividades nas unidades de saúde (entre o final de abril e maio), mas ainda não há previsão para a vacinação.

“Esse serviço que nós prestamos, principalmente no CAU-USCS, é essencial à população. Esse é um dos grandes motivos pelos quais é importante o retorno aos estágios, porém de forma segura. Tanto para nós quanto para os munícipes”, afirmou Giulia.

Em nota, a Prefeitura de São Caetano informou que as estratégias de vacinação e distribuição de doses são organizadas pelo Governo do Estado. Que a cidade recebe as doses já destinadas ao público alvo que deverá recebê-las e que já solicitou mais doses ao Governo.