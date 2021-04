Do Dgabc.com.br



23/04/2021



Internado no CHM (Centro Hospitalar Municipal) de Santo André, o paciente João Sanches, 63 anos, recebeu ontem a visita de seu cachorro de estimação, o Theo. Alívio para o coração, em meio ao tratamento de neoplasia pulmonar com metástase. Theo faz parte da família há três anos, tempo suficiente para ser o “amor da vida” de João. “É amor demais, ele é o amor da minha vida, só isso que tenho a dizer”, destacou o paciente.

Após o diagnóstico e a impossibilidade de alta de João, a equipe de humanização do CHM decidiu liberar, cumprindo cuidados sanitários, a visita de Theo. “Conseguimos articular esta visita, que é muito importante, até em questão de tratamento, porque melhora o ânimo e tranquiliza o paciente, que chorou ao pedir para ir embora se despedir do animal de estimação. Além de encher toda a equipe de esperança e gratidão”, afirmou a médica paliativista Leticia Sousa Teixeira Cordeiro.

O paciente, internado desde o dia 5 de abril, foi submetido a cuidados paliativos, sem condições de alta. João chamava diariamente pelo Theo, porém, devido às complicações da doença não era possível que fosse retirado do oxigênio. Desta forma, foi solicitado à diretoria do CHM a liberação da visita do animal ao hospital. “Ele chorava de saudade do Theo, tenho certeza que esse encontro vai fazer muito bem para ele, até ajudar no tratamento. Me senti emocionada e grata por terem liberado, porque era tudo o que ele queria, e eu estou em paz, ele ficou feliz e o que eu puder fazer para vê-lo feliz eu vou fazer”, afirmou Silmara de Queiroz Sanches, mulher de João.

A ação foi integrada entre a equipe de cuidados paliativos, diretoria, equipe médica, enfermagem, psicologia e serviço social do CHM, para que, de forma rápida e organizada, o encontro fosse proporcionado ao paciente.