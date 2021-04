Diadema reverte saída da unidade do IML

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



O governo do prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), cravou que o governo do Estado recuou e consentiu com a permanência do posto do IML (Instituto Médico-Legal) na cidade, cuja transferência havia sido comunicada no mês passado, como revelou o Diário. O martelo foi batido, segundo o Paço, em reunião realizada nesta quinta-feira (22) com o chefe da Secretaria estadual de Segurança Pública, João Camilo Pires de Campos.



Em nota conjunta com a secretaria estadual, a gestão petista anunciou a transferência temporária para o posto de São Bernardo de parte dos serviços que o IML presta na cidade enquanto viabiliza o início das obras para a reforma do prédio que atualmente abriga o equipamento, localizado no terreno do Cemitério Municipal, no bairro Conceição. “O serviço de perícia e corpo de delito, que representa cerca de 80% do trabalho do IML, continuará sendo realizado em Diadema às terças e quintas-feiras. A Prefeitura se comprometeu, no prazo de 15 dias, a viabilizar um espaço novo para o funcionamento temporário deste serviço durante a reforma estrutural do prédio, onde hoje está localizado o IML de Diadema e o serviço de verificação de óbito (SVO), que é coordenado pela Prefeitura. A reforma será responsabilidade da Prefeitura. O serviço de necropsia passará a ser realizado pelo IML de São Bernardo até que se conclua a ampla reforma estrutural”, divulgou o governo Filippi.



O governo do Estado já havia sinalizado que poderia voltar atrás na decisão de fechar a unidade em Diadema. Embora tenha comunicado antecipadamente à administração, a concretização da medida teria sido feita a fórceps e, segundo a gestão petista, na “calada da noite”. Após ampla mobilização apartidária, o Palácio dos Bandeirantes sinalizou pela permanência do posto em Diadema. A mudança no discurso ocorreu depois de protestos de quase todos os vereadores e da pressão dos deputados estaduais Márcio da Farmácia (Podemos), que tem base em Diadema, Carla Morando (PSDB-São Bernardo), Teonilio Barba (PT-São Bernardo), Thiago Auricchio (PL-São Caetano) e Emídio de Souza (PT-Osasco).



Nas redes sociais, Carla e Márcio, que participaram da reunião desta quinta-feira, confirmaram a permanência do IML em Diadema. A tucana, inclusive, se comprometeu publicamente a encaminhar emenda parlamentar para repasse de recursos visando o custeio das obras da reforma. “Foi acordado que a Prefeitura vai realizar uma reforma no imóvel, seguindo as orientações do Estado”, informou a parlamentar.