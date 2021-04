Leicester vence West Bromwich e fica perto de vaga nas competições europeias

22/04/2021 | 19:35



A seis jogos do final do Campeonato Inglês, o Leicester ficou mais próximo de conquistar uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, ao vencer, nesta quinta-feira, o West Bromwich Albion, por 3 a 0, em duelo válido pela 32ª rodada.

Com o resultado, o time do técnico Brendan Rodgers chegou aos 59 pontos, em terceiro lugar, só atrás do líder Manchester City (77) e do segundo colocado Manchester United (66), deixando para trás equipes tradicionais como Chelsea, Tottenham, Liverpool e Arsenal. O West Bromwich, com 27 pontos, é apenas o 19º colocado, com grandes chances de rebaixamento.

Jogando em casa, o Leicester só precisou de menos de um tempo para construir sua 18ª vitória na competição, graças à bela atuação do atacante Vardy, autor de um gol e uma assistência. O experiente atacante, de 34 anos, abriu o placar aos 23 minutos, após receber belo passe de Castagne.

O segundo gol foi do zagueiro Evans, que surgiu como um raio na segunda trave, após cobrança de escanteio pelo lado direito, aos 26 minutos. Mais dez minutos e nova bela jogada de Vardy, pelo lado esquerdo. O passe foi perfeito e Ineanacho não perdoou: 3 a 0.

Se o Leicester briga pelos primeiros lugares, o West Bromwich Albion vai ter de brigar muito para fugir do rebaixamento. O time é apenas o 19º colocado, com 24 pontos, nove atrás do Burnley, 17º colocado, primeiro fora da zona de rebaixamento.