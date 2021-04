Austrália cancela acordo de infraestrutura com China e citando segurança nacional

22/04/2021 | 18:29



O governo federal da Austrália cancelou um acordo de infraestrutura entre a China o Estado de Vitória, um dos mais populosos do país, devido às preocupações de que o acordo poderia representar um risco para a segurança nacional. A liderança local havia aderido à iniciativa Belt and Road de Pequim, programa de política externa no qual a China está investindo bilhões de dólares em projetos em todo o mundo.

"O governo federal deseja tanto quanto puder ter uma posição unificada nas principais questões de política externa com a China", afirma Richard Maude, diretor executivo de política da Asia Society, e ex-diplomata australiano.

A Austrália já proibiu a Huawei de lançar redes móveis 5G alegando questões de segurança e aprovou leis que criminalizam a interferência estrangeira em sua política.

A Embaixada da China em Camberra disse que a iniciativa visa melhorar a cooperação econômica e tem sido benéfica para os participantes. Segundo a representação, o acordo com Vitória teria promovido o crescimento econômico e cancelá-lo é outra medida irracional e provocativa feita pela Austrália.

"Isso mostra ainda que o governo australiano não tem sinceridade em melhorar as relações China-Austrália. Está fadado a trazer mais danos às relações bilaterais e só vai acabar prejudicando a si mesmo", disse um porta-voz.