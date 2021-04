Atalanta só empata em Roma, enquanto o Napoli goleia a Lazio

22/04/2021 | 18:25



A Atalanta perdeu a oportunidade de assumir a vice-liderança do Campeonato Italiano, ao só empatar com a Roma, nesta quinta-feira, no Estádio Olímpico, na capital italiana, por 1 a 1, em duelo válido pela 32ª rodada.

Com o resultado, o time de Bérgamo ficou com 65 pontos, ao lado da Juventus, e um ponto atrás do Milan, segundo colocado. A liderança do Italiano, a seis rodadas do final da competição, é a da Internazionale, com 76 pontos.

O resultado foi um castigo para a Atalanta, que abusou do direito de perder gols. Com grande domínio do jogo desde o início, o time abriu o placar, aos 26 minutos, com Malinovsky. Ainda na primeira etapa, Muriel perde chance incrível na pequena área.

O segundo tempo teve o mesmo panorama até os 24 minutos, quando Gosens foi expulso. A partir daí, a Roma tomou conta do jogo e conseguiu o empate com Cristante em um chute de longe, que o goleiro Gollini foi mal no lance.

Nos minutos finais, a Roma pressionou e Dzeko quase fez de cabeça. Emm outra jogada, Gollini, em uma defesa espetacular, se recuperou no final da partida.

Em Nápoles, o Napoli chegou aos 63 pontos, em quinto lugar, ao golear a Lazio (6º, com 58 pontos) por 5 a 2. O time da casa abriu fáceis 4 a 0, com dois gols em 12 minutos de jogo: um (de pênalti) de Insigne e outro de Politano.

O Napoli, empurrado pelo entusiasmo constante do técnico Gennaro Gattuso, seguiu firme na etapa final e ampliou com dois belos gols de Insigne e Mertens. A Lazio reagiu com Immobile e Savic (de falta), mas levou o quinto gol, marcado por Osimben.