Sete em dez pessoas com ensino superior atuam na área de formação

22/04/2021 | 18:17



Levantamento da Kroton Educacional indica que em 2020, sete a cada dez profissionais com ensino superior completo atuavam nas áreas de formação ou correlatas. Já entre os formando, o índice era de 57,7%. Entre os estudantes, 14% afirmaram atuar como autônomos ou empreendedores, quatro pontos percentuais a mais do que em 2019. Os dados são da segunda edição da Pesquisa de Empregabilidade.

Além disso, entre os alunos, as meiores taxas de satisfação com o emprego são as das áreas de exatas (88,4%), engenharias (86,2%), educação (84,7%), economia verde (83,4%) e setor público (83,8%). A pesquisa contabilizou 53 mil respostas de alunos e ex-alunos de sete instituições de ensino Superior (Anhanguera, Unopar, Pitágoras, Unime, Unic, Uniderp e Fama) em diferentes regiões do País.