São Bernardo recebe reforço de R$ 10 milhões para obras de infraestrutura urbana

Da Redação



22/04/2021 | 16:50



A Prefeitura de São Bernardo recebeu importante reforço para a área de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, por meio de emenda parlamentar enviada pelo deputado federal Alex Manente no valor de R$ 10 milhões. A verba será aplicada na construção de um novo acesso na Rodovia Anchieta ao Corredor ABD, sentido Paulicéia, além da adequação de alça sentido São Paulo, que beneficiará motoristas que saem do Rudge Ramos.

A formalização do envio da emenda ocorreu durante visita do parlamentar ao gabinete do prefeito Orlando Morando, nesta quinta-feira (22/04). A emenda será aplicada em projeto coordenado pela Secretaria de Transportes e Vias Públicas, que prevê melhorias no tráfego de veículos no entorno da Via Anchieta, na altura do km 16.

Morando diz que a verba vai colaborar para o avanço de importante obra de mobilidade urbana do município, que facilitará a vida de moradores e motoristas que circulam entre o Rudge Ramos e os bairros da Pauliceia e Taboão. “Toda essa articulação em prol de São Bernardo é fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade e melhoria da qualidade de vida da nossa população”, destaca.

O recurso, destinado ao apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado à Implantação e Qualificação Viária em municípios do Estado de São Paulo, está previsto no Orçamento da União para 2021. “Trata-se do maior valor recebido por São Bernardo proveniente de emenda federal e uma importante conquista para nossa cidade”, observa o deputado federal, que mantém domicílio eleitoral em São Bernardo.