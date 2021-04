Andressa Suita muda o visual e se compara com Kim Kardashian

22/04/2021 | 16:10



Por que choras, Kim Kardashian? A modelo Andressa Suita, de 33 anos de idade, mudou o visual nesta quarta-feira, dia 21, e deixou os fãs babando ao se comparar com a irmã mais famosa do clã Kardashian-Jenner por conta do gigantesco mega hair.

- Kim neste momento está chorando. Kim, não chora, não, tá, querida!, brincou a artista no Instagram.

A ex-esposa do sertanejo Gusttavo Lima alongou os fios para um fazer um trabalho como modelo, e arrancou elogios de diversos famosos ao postar um clique de roupão com suas novas madeixas.

A mulher tá ainda mais linda, como pode?, comentou Thais Fersoza.

Maravilhosa é pouco, escreveu Mileide Mihaile.

Na legenda do post, Andressa não escondeu a felicidade com o novo look:

Overpost da beleza de hoje, pode ser? Sorry, não deu para postar só o reels.

Poderosa faz assim, né!