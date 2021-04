Câmara aprova mudança na relação entre S.Bernardo e FUABC

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



22/04/2021 | 15:58



A Câmara de São Bernardo aprovou projeto de lei que permite a criação do Complexo de Saúde de São Bernardo, modificando a relação atual com a FUABC (Fundação do ABC), organização social que faz a gestão dos equipamentos de saúde da cidade. Na prática, o município passa a ter relação direta com o comando da Fundação, sem vínculo com a Central de Convênios.

Em fevereiro, o Diário mostrou que estava em estágio avançado negociação entre o governo do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e a direção da FUABC para alterar o modelo de gestão, unificando os dois contratos vigentes, com serviços coordenados por um só departamento, com CNPJ exclusivo. O modelo é semelhante ao adotado por São Caetano – que tem o Complexo Hospitalar de São Caetano, ponte entre o Palácio da Cerâmica e a Fundação.

No escopo do projeto, Morando previu economia na ordem de R$ 26,6 milhões, além da possibilidade de ampliar a parceria entre os departamentos. “(Existe chance de) Realização de estágios de seus alunos (da Faculdade de Medicina do ABC, vinculada à FUABC), que serão capacitados para atuação nas unidades de saúde do município e, ainda, para incremento de pesquisa, com potencial melhora na assistência à saúde da população, melhora na eficiência do sistema de saúde e gradativa redução dos custos envolvidos na assistência”.

Líder do governo no Legislativo, Ivan Silva (PP) argumentou que o texto também trará “eficiência administrativa”. “Atualmente temos duas áreas administrativas e vamos unificar em apenas uma, trazendo celeridade na gestão e economia também. Há muita ingerência e bate cabeça entre os (setores) administrativos”, citou. Vice-líder do governo na casa, Julinho Fuzari (DEM) também celebrou. “Vamos otimizar o trabalho porque o funcionário que trabalha em São Bernardo pela Fundação terá seu RH (departamento de recursos humanos) na cidade. Tudo que precisará tratar será na cidade, como contratação, demissão, atestados, licenças. Vai agilizar todo o processo administrativo. Tira a burocracia e ocasiona economia que o momento tanto pede.”

O texto segue para sanção de Morando, que deve ser publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (23).