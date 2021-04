Khloé Kardashian compartilha foto e fãs apontam abuso do uso de Photoshop

22/04/2021 | 15:10



Como você acompanhou, acabou vazando no começo do mês de abril uma foto de Khloé Kardashian sem qualquer alteração no Photoshop - no melhor estilo gente como a gente.

Agora, algumas semanas após este vazamento a influenciadora voltou nas redes sociais de sua grife e compartilhou uma foto pra lá de perfeita e sem qualquer aplicação do Photoshop.

Na foto, Khloé aparece sentadinha abraçando os joelhos, vestindo um lindo maiô preto, usando um saltão alto e encarando a câmera para dar aquele close. E, como de costume, os fãs apontaram que a socialite perdeu a mão na edição da foto.

Tudo porque eles começaram a reparar em seus pés que estão um pouco distorcidos. Será que ela realmente abusa do Photoshop ou os fãs que pegam muito no pé dela?