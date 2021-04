Após boa estreia na Libertadores, São Paulo volta concentração para o Paulista

22/04/2021 | 14:39



Depois da boa estreia na Copa Libertadores, ao vencer o Sporting Cristal, no Peru, o São Paulo volta sua concentração para a disputa do Campeonato Paulista com os confrontos diante de Santo André, nesta sexta-feira, e Ituano, no domingo.

O técnico Hernán Crespo deverá utilizar uma equipe alternativa para estes dois jogos, pois o time tem uma bela vantagem na classificação do Grupo B, no qual lidera com 19 pontos, contra dez da Ferroviária, sete da Ponte Preta e cinco do São Bento.

Desta forma, o treinador argentino poderá dar folga a alguns titulares e também testar alguns jogadores para o restante da 'maratona' de jogos que virão nas próximas semanas. Os atletas que estiveram no Peru retornaram às atividades nesta quinta-feira, após a folga na quarta.

Na única vez em que formou a equipe com reservas, diante do Guarani, na semana passada, pelo Estadual, Crespo festejou uma vitória por 3 a 2. Hernanes, Igor Vinicius e Lucas Perri, que se recuperam de lesões, treinaram nesta quinta-feira e poderão ficar à disposição do técnico nos próximos dias.