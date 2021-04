'Não estamos sequer pedindo os US$ 20 bi que Biden citou em campanha'

22/04/2021 | 13:48



O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou nesta quinta-feira (22), que a ajuda internacional de US$ 1 bilhão seria suficiente para diminuir "substancialmente" o desmatamento ilegal na região amazônica em 12 meses. O chefe da pasta ambiental destacou que o valor é inferior ao montante de US$ 20 bilhões que o presidente americano Joe Biden disse que enviaria à Amazônia, durante a sua campanha presidencial.

A quantia de US$ 1 bilhão também está "aquém" do que o Brasil dispõe em crédito de carbono, que, segundo Salles, seria de cerca de US$ 133 bilhões - o valor se baseia no mercado livre de créditos de carbono da Califórnia, que ainda não foi regulamentado no âmbito do Acordo de Paris sobre o Clima.

"Não estamos sequer pedindo os US$ 20 bilhões. Um bilhão de dólares para essa operação de comando e controle junto com o incentivo econômico terão sim bastante condição de reduzir substancialmente o desmatamento ilegal naquela região em 12 meses", declarou.

O comentário veio em meio aos pedidos de apoio que o ministro fez a governos e empresas para o "robustecimento" do orçamento para redução do desmatamento ilegal no País. Salles, ao destacar a importância da ajuda internacional para aplicação do plano de redução do desmate em 12 meses, ressaltou que o Brasil acumulou de 2006 a 2017 créditos de 7,8 bilhões de toneladas de carbono, o que daria ao país o direito a receber US$ 133 bilhões.

O ministro concedeu entrevista coletiva logo após o discurso do presidente Jair Bolsonaro na Cúpula de Líderes sobre o Clima, convocada pelo presidente americano Joe Biden, onde Bolsonaro reforçou o compromisso do País com a neutralidade climática, e voltou a pedir a ajuda de recursos internacionais para a preservação ambiental no Brasil.