'Sensação de liberdade', diz Jojo Todynho após retirada de balão gástrico

22/04/2021 | 13:44



Jojo Todynho foi a um hospital nesta quarta-feira, 21, para retirar o balão intragástrico que ela havia colocado para auxiliar no seu processo de emagrecimento. A cantora estava com o instrumento no estômago há quase um mês. Em stories, a campeã de A Fazenda 12 apareceu no hospital dizendo que estava bem e que explicaria depois o que estava acontecendo. No início da tarde, já em casa, contou que decidiu retirar o balão por não se sentir confortável.

"Estou bem, graças a Deus. Antes de começar as fake news, já aviso que estou ótima", iniciou a funkeira. "Quero agradecer a todos pelo carinho. Fui fazer a retirada do balão, porque ele estava me causando muito desconforto. Fiquei 25 dias com ele e perdi 14 quilos".

O balão intragástrico é uma alternativa não-cirúrgica para a perda de peso que promove, temporariamente, uma sensação de maior saciedade. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, a remoção do balão de silicone é realizada, geralmente, seis meses após a sua colocação, mas a cantora decidiu retirar antes.

"Agora, é tomar vergonha na cara para me cuidar e poder beber água em paz, porque estava difícil, de verdade. Sabe a sensação de liberdade? É o que estou sentindo. Foi ótimo, mas já deu o que tinha que dar", finalizou a artista.