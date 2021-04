Nokia Power Earbuds Lite: fone de ouvido sem fio chega ao Brasil por R$ 399

Da Redação, com assessoria

A HMD Global, casa dos produtos da Nokia, anunciou nesta quinta-feira (22) a chegada do Nokia Power Earbuds Lite, um fone de ouvido sem fio que promete até 35 horas de autonomia. O acessório, que é o primeiro da marca a desembarcar no Brasil, tem preço sugerido de R$ 399. Já está disponível para compra no site oficial da empresa, bem como nas principais varejistas online do País.

O Nokia Power Earbuds Lite conta com controle de toque intuitivo, que promete facilitar a navegação entre faixas musicais ou chamadas de voz. Ele vem equipado com alto-falantes de grafeno de 6mm e tem certificação IPX7, o que o torna à prova d’água por até 1h30, garantindo que o usuário possa se exercitar ou correr na chuva, por exemplo.

