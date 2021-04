John Travolta dá detalhes da vez em que dançou com Lady Di em evento: - Momento mágico muito especial

22/04/2021 | 13:11



Talvez um dos momentos mais icônicos da vida pessoal de John Travolta seja o fato de ele ter dançado com Lady Di em 1985, durante um evento do então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e da esposa dele, Nancy Reagan, na Casa Branca. Em entrevista para a Esquire do México, o ator admitiu que não havia se preparado para dançar com a ex-esposa de príncipe Charles:

- Não achei que eles me convidariam para dançar com ela. Tive o grande privilégio e a honra de fazer isso e pensei: Deve haver uma razão para fazer isso e é melhor eu dar tudo de mim. Isso significava conduzir bem a dança e garantir que iríamos nos divertir. Essa foi a parte fácil, mas apenas o fato de saudar Diana adequadamente, ter confiança e convidá-la para dançar era uma tarefa complicada, disse, segundo informações da revista People.

Em seguida, ele definiu o momento como de conto de fadas:

- Pense no cenário. Estávamos na Casa Branca. É meia-noite. O palco é como um sonho. Eu me aproximo dela, toco seu cotovelo, a convido para dançar. Ela se vira e me dá aquele sorriso cativante, um pouco triste, e aceita meu convite. E lá estávamos nós, dançando juntos como se fosse um conto de fadas. Quem poderia imaginar que algo assim aconteceria com eles algum dia? Fui inteligente o suficiente para gravá-lo em minha memória como um momento mágico muito especial.

Travolta já havia revelado, antes, que foi Nancy Reagan quem sugeriu a dança entre o ator e Lady Di:

- [Ela] disse: É o desejo dela. À meia-noite, tive de dar um tapinha em seu ombro e dizer: Quer dançar? Ela se virou e abaixou a cabeça daquele jeito Lady Diana, e ficamos dançando por 15 minutos. Jamais esquecerei. Estou muito honrado por ter vivenciado isso, e tenho certeza de que foi o ponto alto de sua estadia nos Estados Unidos; foi seu momento favorito. Portanto, sinto que tornei a vida dela melhor, ela tornou a minha vida melhor e lamento muito que ela não esteja aqui.