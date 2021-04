FMI: mudança climática é central para estabilidade financeira e macroeconômica

22/04/2021 | 12:52



A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, destacou em discurso no Climate Summit que combater a mudança climática é um fator central para a estabilidade financeira e macroeconômica global. Ela ressaltou que evitar o aquecimento do planeta representa grandes riscos e "incríveis oportunidades de investimentos", em termos internacionais.

"Um robusto preço sobre emissão de carbono é crítico para produtores e consumidores. A taxação sobre gás carbônico avança o crescimento, o investimento e a geração de empregos", destacou Georgieva.

Segundo ela, sem a taxação sobre carbono, não serão atingidos os objetivos mundiais de estabilização climática. "O imposto de gás carbônico e investimentos em infraestrutura verde podem elevar o PIB global em 0,7% ao ano nos próximos 15 anos."